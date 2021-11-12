Публицист Анпилогов: Украина теряет последнюю надежду увильнуть от выплаты долга России

Британский суд еще может затянуть рассмотрение дела о выплате Украиной долга России в размере 3 млрд долларов, но никак не сможет присудить Украине безоговорочную победу. Решение суда может последовать через несколько месяцев: украинская сторона практически исчерпала запас процедурных уловок и препон, которыми она пыталась затянуть процесс. Впрочем, решение суда может стать более важным прецедентом, толкующим достаточно размытую правовую норму об «экономическом принуждении».

Украинский провал

«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок», — заявил председатель Верховного суда Великобритании лорд Роберт Джон Рид по итогам однодневного слушания.

Процесс между Россией и Украиной в британских судах длится уже более пяти лет — с начала 2016 года. Предметом спора является неисполнение Киевом своих обязательств по евробондам на сумму в 3 млрд долларов, которые Украина отказывается оплачивать с 2015 года. Как утверждает украинская сторона, Россия при подписании договора займа якобы оказывала на Украину экономическое и политическое давление, угрожая торговыми санкциями и вторжением на ее территорию. В связи с этим Украина не просто добивается отмены процентов по займу, но требует конфискации основной суммы долга в свою пользу, считая такой шаг «законной контрмерой».

В 2016 году — после отказа Украины в обслуживании и возврате долга — Россия подала иск в Высокий суд Лондона, требуя исполнения обязательств по евробондам. От лица России иск подал доверительный управляющий по еврооблигациям — компания The Law Debenture Trust Corporation Plc. Суд первой инстанции, проведя слушания по упрощенной процедуре, обязал Украину погасить долг и накопленные проценты.

Киев подал апелляцию на это решение, указав в нем четыре аргумента: что Правительство Украины не имело прав и полномочий выпускать облигации, поскольку не были соблюдены надлежащие процедуры украинского законодательства; что минфин Украины не был уполномочен выпускать евробонды от имени государства; что отказ Украины возвращать долг являлся «законной контрмерой»; что договор евробондов был подписан правительством Виктора Януковича в ситуации «экономического и политического принуждения».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Апелляционный суд Англии отклонил первые три из четырех доводов Украины, указав, что они не имеют законной силы. Таким образом, возврат российского долга уже стал безусловным, поскольку аргумент о «законной контрмере» был разбит в апелляции. Однако апелляционная инстанция постановила, что довод об «экономическом и политическом принуждении» должен быть рассмотрен в рамках отдельного процесса, в Верховном суде Великобритании.

Почему России важен пакистанский прецедент

Верховный суд Великобритании несколько раз переносил слушание по украинскому иску из-за пандемии, а также в связи с рассмотрением дела британской туристической компании Times Travel, с которой судились Международные авиалинии Пакистана (PIAC).

Второй момент особенно интересен, поскольку решение о выплате России долга вместе с процентами напрямую связано с пакистанским прецедентом. В чем его суть?

Суть дела Times Travel заключается в следующем. В 2008 году году эта британская компания — продавец авиабилетов заключила агентское соглашение с пакистанской авиакомпанией PIAC и начала продавать ее авиабилеты. Через четыре года, в 2012 году, Times Travel решили пересмотреть условия договора с PIAC и инициировали судебные разбирательства с целью взыскания сумм, которые, по их мнению, PIAC задолжала им в качестве комиссионных.

В качестве ответной меры в сентябре 2012 года PIAC уведомила о прекращении существующих агентских договоров и предложила Times Travel заключить новый договор, содержавший письменный отказ агентства от претензий по предыдущему договору. Times Travel приняло и подписало новый контракт, но в 2014 году решило вернуться к иску 2012 года, подкрепив свое судебное требование тем же аргументом, что и Украина сегодня: что новый договор с PIAC был подписан под «экономическим принуждением», обязательство не выдвигать претензии по комиссионным является ничтожным. Ту же юридическую эквилибристику сегодня использует Киев, утверждая, что заем в 3 млрд долларов был получен Украиной от России под «экономическим и политическим принуждением».

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

В конце сентября 2021 года Верховный суд Великобритании вынес решение по делу Times Travel против PIAC. В своем решении суд принял сторону PIAC, отказав Times Travel в требовании о расторжении соглашения 2012 года и подтвердил обязательство агентства об отказе от претензий на комиссионные. По сути, суд не признал действия PIAC в отношении агентства экономическим принуждением по причине отсутствия незаконных или недобросовестных шагов.

Такое решение Верховного суда достаточно мотивировано: вся западная экономическая модель в той или иной степени построена на неэквивалентном обмене или же экономическом и внеэкономическом принуждении. Как следствие, вынесение решения в пользу Times Travel было бы чревато массой исков от стран третьего мира, многие из которых были или колониями Великобритании, или же территориями, зависимыми от нее экономически. Причем такие опасения не беспочвенны: в той же Индии существует целая экономическая школа, которая целым рядом наглядных выкладок и расчетов показывает прямое политическое и экономическое принуждение со стороны Великобритании в период колониального господства в Индии. На основании чего предъявляет сотни миллиардов претензий к Лондону за практически два века колониальной истории.

Есть ли надежда у Киева?

Подчеркнем еще раз: в целом результат дела Times Travel оказался в пользу России в споре по 3 млрд. Скорее всего, Киев уже полностью утратил возможность настаивать на «конфискации» займа. Но радоваться и ожидать скорого принятия решения Верховным судом не стоит: скорее всего, английские судьи используют весь отведенный им срок в девять месяцев для подготовки и оглашения решения. Ведь речь идет о Великобритании, которая умело затягивала рассмотрение этого простого спора уже на протяжении пяти с половиной лет.

Более того, сегодня речь идет о том, что Россия по решению суда получит право требовать с Украины более 4,5 млрд долларов долга — вместе с накопленными процентами. Такая сумма полностью неподъемна для Киева и тут же вызовет официальный дефолт по обязательствам. После чего России придется долго выбивать украинские долги путем санкций, ареста имущества и других мер силового давления на несговорчивый и нищий Киев.