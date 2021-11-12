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Боец Петр Ян ответил Макгрегору, который заявил о готовности «разорвать» россиянина

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 14:38
Спорт
Боец Петр Ян ответил Макгрегору, который заявил о готовности «разорвать» россиянина
instagram.com  /  @petr_yan

Москва, 12 ноября. Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал заявление ирландского бойца Конора Макгрегора, усомнившегося в его боксерских навыках. Он вызвал его на поединок.

Россиянин отметил, что Макгрегор любит больше говорить, чем делать. Поэтому он решил перейти сразу к делу и вызвал ирландца на бой.

«Неважно, в по каким правилам — бокс или ММА, и в каком весе — меня это не интересует. Ставлю, что ты просто не придешь», — написал 28-летний россиянин в Twitter.

Конор Макгрегор заявил, что Петр Ян хорош как боец, но он не превосходит его. Поэтому, по мнению ирландца, он разорвал бы россиянина.

Ирландский боец восстанавливается после травмы, полученной во время последнего своего поединка. Макгрегор пообещал фанатам, что вернется в мир спорта.

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