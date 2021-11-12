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Блогер Манукян выбрал самые яркие роли Гурченко
Шоу-бизнес
Блогер Манукян выбрал самые яркие роли Гурченко
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»  / 

Одной из самых ярких женщин отечественного кино Людмиле Гурченко 12 ноября 2021 года могло бы исполниться 86 лет. Она всегда приковывала к себе взгляды и не оставляла ни одного советского зрителя равнодушным. Гурченко и по сей день остается любимой актрисой миллионов поклонников кинематографа.

Блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН констатировал, что Людмила Гурченко благодаря своему таланту оставила серьезный след в кино. Он выбрал самые яркие ее роли.

«Все помнят ее дебют в «Карнавальной ночи». Какая она там легкая и воздушная. А потом — годы простоя и триумфальное возвращение в «Вокзале для двоих». Конечно, у нее была масса ярких ролей, но лично для меня именно эти фильмы стали знаковыми при воспоминании об этой гениальной актрисе», — сказал он.

Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года. Артистке на тот момент было 75 лет.

Манукян: Гурченко оставила след в отечественном кинематографе
Кадр из фильма «Небесные ласточки» /

Ранее ФАН рассказывал о жизни народной артистки Людмилы Гурченко: о тяжелом детстве, учебе и перипетиях ее карьеры.

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кино людмила гурченко гурченко вокзал для двоих карнавальная ночь
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