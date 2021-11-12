«Совершенно не звездный»: Владимир Винокур поделился воспоминаниями о Коклюшкине

Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с корреспондентом ФАН поделился воспоминаниями о коллеге Викторе Коклюшкине и признался, что узнал о его смерти от СМИ.

На 76-м году жизни от сердечной недостаточности скончался известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Автор знаменитых монологов «Але, Люся» и «Мы с Петькой» писал для многих юмористов и сам блестяще выступал на сцене.

«Он прекрасный автор-исполнитель, великолепный человек, добрый и совершенно не звездный. Жалко, что такие люди уходят. Я только от вас узнал, для меня это дикая новость. Мы с ним давно не виделись из-за всех этих перипетий ковидных. Очень жалко», — рассказал Владимир Винокур.

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Артист признался, что не отвечал никому, кроме ФАН, поскольку хотел убедиться в правдивости информации от родственников Виктора Коклюшкина.

«Я стараюсь не идти на поводу у прессы, а родные и близкие для меня — критерий. Пока не могу до них дозвониться», — рассказал собеседник ФАН.

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