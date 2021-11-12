Переехавшая в Нью-Йорк россиянка описала необычные пищевые пристрастия американцев

Нью-Йорк, 12 ноября. Российский блогер Милана, переехавшая в Нью-Йорк, описывает жизнь американцев, их привычки и вкусовые пристрастия. О некоторых девушка рассказала в своем очередном посте.

Еще до переезда в США россиянка слышала байки, что в Америке даже картошку не чистят из экономии. Но блогер предположила, что дело не только в этом: по мнению диетологов, молодая кожура корнеплода полезней мякоти. Только перед приготовлением клубни следует тщательно помыть.

Милане довелось попробовать такое непривычное блюдо, приготовленное американской подругой. Это были корзиночки из кожуры, наполненные запеченными цукини и помидорами, с сыром тофу и зеленью.

«Во время трапезы я постоянно думала, как буду рассказывать об этом соотечественникам. Вдруг они решат, что в Америке нам действительно пришлось перейти на картофельную кожуру», — пишет россиянка в своем блоге «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен».

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Еще одна странная особенность американцев — добавлять в кофе ароматизаторы: карамель, кардамон, корицу, имбирь или даже тыкву. Русские не понимают, для чего менять вкус и без того ароматного напитка, ведь в результате может получиться нечто невообразимое.

Блогер рассказала об одном из самых популярных у американских подростках лакомстве. Оно появилось более ста лет назад, и с тех пор принцип приготовления не изменился: на огне плавится маршмеллоу, затем вместе с шоколадом помещается между двумя крекерами. Этот десерт в США называется S'more, его до сих пор любят юные жители этой страны.

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Очередной шедевр кулинарии — жаренное во фритюре печенье «Орео». Этот высококалорийное лакомство пользуется популярностью в США, хотя вкус у него весьма неожиданный, отметила блогер.

Однако все американские изыски затмевает знаменитый сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Этот бутерброд жители США часто едят на завтрак.

«Думаю, калорий, которые он содержит, нормальному человеку хватит на весь день, а приторную сладость вообще не каждый сможет выдержать», — удивляется Милана.

Блогер из России часто пишет про родную страну, сравнивая ее с Америкой. Недавно она рассказала, как растения «русского происхождения» добавляют хлопоты американцам.