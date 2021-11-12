Киев и Анкара договорились о поставках украинских двигателей для турецких беспилотников

Стамбул, 12 ноября. Представители турецкой авиастроительной компании Baykar Makina и украинского государственного предприятия «Ивченко-прогресс» подписали договор о поставке двигателей для новых БПЛА.

В рамках контракта украинское предприятие будет поставлять турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажной камерой AИ-322Ф, которыми будут оснащаться новые турецкие беспилотники.

Технический директор Baykar Makina Халук Байрактар отметил, что турецкая компания уже много лет сотрудничает с «Ивченко-прогресс». Так, турецкие беспилотники Akinci оснащаются двигателями, которые производит украинское предприятие. Подписанное соглашение предполагает поставки турбореактивных силовых установок для будущих беспилотных боевых самолетов.

Ранее стало известно, что ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ разработали специальный купол для защиты от атак беспилотников. Устройство предназначено для защиты критически важных объектов, включая атомные электростанции и нефтехранилища, от группового нападения ударных дронов.