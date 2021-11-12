Елена Малышева объяснила, как медики спасли певицу МакSим от смерти

Москва, 12 ноября. Известный телеврач Елена Малышева с восторгом рассказала о лечении певицы МакSим, которая летом боролась с коронавирусом и была на грани жизни и смерти.

Ведущая программы «Жить здорово» стала гостьей программы Надежды Стрелец. Они затронули тему лечения исполнительницы хита «Знаешь ли ты» от коронавируса. Врач указала, что медики, лечившие знаменитость, сделали большой прорыв в медицине.

«Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов, потому что Марина (настоящее имя певицы. – Прим. ФАН) находилась на аппарате ЭКМО. Я знаю, что консилиумы проводились каждый день. Это гениально!» — констатировала Елена Малышева.

Она не перестает восхищаться российскими врачами, которые бросают все силы ради спасения пациентов. По ее мнению, медики, работавшие с исполнительницей, справились со своей задачей на пять с плюсом, указал телеканал «360».

МакSим в июне этого года попала в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали коронавирус. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Артистку выписали из клиники в августе. Она занимается восстановлением здоровья.