Минобороны Белоруссии: российские и белорусские военные десантировались под Гродно

Минск, 12 ноября. Российские и белорусские военные в рамках внезапной проверки боеготовности провели совместное десантирование в Гродненской области. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что проверка сил реагирования Союзного государства осуществляется в связи с наращиванием деятельности иностранных военных у границ Белоруссии.

«Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Белоруссия и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут жестко действовать в ответ на переброску войск НАТО к границам Союзного государства. По его словам, западные страны под предлогом борьбы с нелегальной миграцией размещают у белорусских границ бронетехнику и тяжелое вооружение.