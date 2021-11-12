Юрий Антонов поделился воспоминаниями о встречах с Людмилой Гурченко

Советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант, поэт, народный артист РФ Юрий Антонов в разговоре с ФАН поделился воспоминаниями об актрисе, певице Людмиле Гурченко.

Сегодня, 12 ноября, народной артистке СССР исполнилось бы 86 лет. Несмотря на то, что любимицы публики уже нет целое десятилетие, поклонники ее таланта до сих пор вспоминают ее роли в кино.

Многие, знающие артистку лично, всегда отмечали, что встречи с ней оставляли неизгладимые впечатления. Об этом сказал и Юрий Антонов.

«Я был лично знаком с действительно великой актрисой. У нас были приятельские отношения, она оставила в моей душе хорошие воспоминания о наших встречах. Она очень много внесла в советский и российский кинематограф, поэтому в нашей памяти остается именно как великая актриса, прекрасный человек», — говорит певец.

Удивительная и неповторимая Людмила Гурченко навсегда останется в памяти советских граждан и россиян. Картины с ее участием гордо называют классикой.

Global Look Press / Russian Look

Свою блистательную карьеру молодая актриса начала со знаменитого фильма режиссера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (1956). Роль Леночки Крыловой, которую доверили Гурченко, сразу сделала актрису известной. Картина стала лидером советского кинопроката, было продано около 50 млн билетов. На следующий день после выхода на экраны «Карнавальной ночи» Гурченко в буквальном смысле проснулась звездой.

Ранее о работе с Людмилой Гурченко высказался актер Олег Басилашвили. Он считает, таких актрис, как Гурченко, «одна на миллион».