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Алла Пугачева разыграла солиста «На-На» на его дне рождения
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разыграла солиста «На-На» на его дне рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 ноября. Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал забавную историю с участием певицы Аллы Пугачевой. Артист вспомнил, как Примадонна устроила ему небольшой розыгрыш на его дне рождения.

Политов поделился этим случаем в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1». Курьезная история произошла в 1993 году, когда певец отмечал день рождения в узком кругу. На праздник приехали Пугачева, ее тогдашний возлюбленный — композитор Сергей Челобанов, а также король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

В какой-то момент Примадонна взяла слово, чтобы поздравить виновника торжества. Певица заявила, что они с Челобановым решили сделать Политову не совсем обычный подарок — автомобиль. Солист «На-На» тут же решил, что машина ждет его на улице, и сейчас ему вручат ключи от личного транспорта, пишет Teleprogramma.pro.

«Она достает коробочку с маленькой машинкой. И она сказала: «На тебе, Вовчик. Ни в чем себе не отказывай»», — поделился артист.

Алла Пугачева разыграла солиста «На-На» на его дне рождения
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Политов также вспомнил в телеэфире, кому пришла в голову идея поженить Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова. По словам солиста «На-На», эта мысль появилась, когда у Примадонны начались проблемы в отношениях с Челобановым. Король эстрады поначалу несерьезно относился к роману с именитой артисткой, утверждает певец.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Пугачева разыграла солиста «На-На» на его дне рождения
пугачева на-на политов
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