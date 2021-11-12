Россия дала в ООН оценку ответов ФРГ, Британии, Франции и Швеции по делу Навального

Москва, 12 ноября. Позиция Германии, Великобритании, Франции и Швеции по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального не позволяет установить истину. Об этом сказал в МИД России.

Министерство распространило в качестве официального документа Совета Безопасности ООН оценку ответов перечисленных стран на запрос по инциденту с Навальным.

«Констатируем, что неконструктивная позиция Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции не позволила в рамках механизмов, предусмотренных ст. IX КЗХО, прояснить истинные обстоятельства произошедшего с Навальным инцидента», — сказано в документе.

Блогер почувствовал себя плохо, когда в августе 2020 года летел из Томска в Москву. Российские медики оказали ему помощь и во время обследования не обнаружили следов яда в организме. Позже Навального перевели на лечение в Берлин. Немецкие врачи заявляют, что он якобы был отравлен. Россия посылала запросы, чтобы ознакомиться с доказательствами, но не получила ни одного внятного ответа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, который сейчас находится за решеткой за мошенничество. Он выразил надежду, что блогер не умрет в тюрьме.