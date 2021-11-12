Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 14:43
14:40
Украина
Киевские правозащитники винят Зеленского в правовом беспределе на Украине
14:38
Спорт
Боец Петр Ян ответил Макгрегору, который заявил о готовности «разорвать» россиянина
14:37
Происшествия
Москвичка изнасиловала отмечавшую с ней день рождения знакомую
14:27
Общество
Переехавшая в Нью-Йорк россиянка описала необычные пищевые пристрастия американцев
14:27
Армия
Киев и Анкара договорились о поставках украинских двигателей для турецких беспилотников
14:26
Шоу-бизнес
Елена Малышева объяснила, как медики спасли певицу МакSим от смерти
14:23
Армия
Минобороны Белоруссии: российские и белорусские военные десантировались под Гродно
14:20
Происшествия
Саратовский охотник обнаружил в овраге человеческие останки
14:20
Общество
Собянин заявил об эффективности нерабочих дней в борьбе с COVID-19 в Москве
14:14
Политика
«Нелогично, опрометчиво»: политологи раскритиковали назначение Анохина в комитет СПб по Арктике
Все новости

Россия дала в ООН оценку ответов ФРГ, Британии, Франции и Швеции по делу Навального
Политика
Россия дала в ООН оценку ответов ФРГ, Британии, Франции и Швеции по делу Навального
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Москва, 12 ноября. Позиция Германии, Великобритании, Франции и Швеции по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального не позволяет установить истину. Об этом сказал в МИД России.

Министерство распространило в качестве официального документа Совета Безопасности ООН оценку ответов перечисленных стран на запрос по инциденту с Навальным.

«Констатируем, что неконструктивная позиция Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции не позволила в рамках механизмов, предусмотренных ст. IX КЗХО, прояснить истинные обстоятельства произошедшего с Навальным инцидента», — сказано в документе.

Блогер почувствовал себя плохо, когда в августе 2020 года летел из Томска в Москву. Российские медики оказали ему помощь и во время обследования не обнаружили следов яда в организме. Позже Навального перевели на лечение в Берлин. Немецкие врачи заявляют, что он якобы был отравлен. Россия посылала запросы, чтобы ознакомиться с доказательствами, но не получила ни одного внятного ответа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, который сейчас находится за решеткой за мошенничество. Он выразил надежду, что блогер не умрет в тюрьме.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия дала в ООН оценку ответов ФРГ, Британии, Франции и Швеции по делу Навального
оон франция навальный мид швеция германия британия
Комментировать