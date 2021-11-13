Украинский политик Албу назвал заявление Немчинова о войне с Москвой «оговоркой по Фрейду»

Заявление заместителя министра энергетики Украины Максима Немчинова является ничем иным, как «оговоркой по Фрейду», считает главный редактор информационного агентства «Кавказский рубеж», экс-депутат одесского областного совета Алексей Албу. Немчинов в телеэфире заявил, что Киев фактически находится в состоянии энергетической войны с Москвой.

По мнению Албу, формулировка украинского чиновника «мы находимся в состоянии войны» описывает реальное положение дел во внешней политике Украины.

«Обратите внимание, что не Россия находится в состоянии войны с Украиной, а наоборот. Таким образом, с виду незначительная обмолвка свидетельствует о бессознательных желаниях украинского чиновничества. Там все давно готовы к войне в психологическом плане. Восемь лет пропаганды не прошли даром», — считает Алексей Албу.

Однако данное заявление также является частью пропагандистской кампании, развязанной властями на Украине. Ее цель — подготовка общественного сознания простых граждан к грядущим провалам в организации отопительного сезона. Ведь легче переложить ответственность за ошибки на соседнее государство, чем осознать, что экономическая политика всех предыдущих лет была ошибочной и привела к катастрофе.

фото из личного архива Алексея Албу /

Албу уверен: сейчас для России важно не вестись на эти провокации и проводить разъяснительную работу среди украинского населения, поскольку там далеко не все граждане «сошли с ума» в политическом смысле.

«Подавляющее большинство украинцев прекрасно понимает, что не Россия разрушила инфраструктуру в украинских городах и поселках, что не Россия заставила атомные электростанции отказаться от российского топлива, вследствие чего аварийные остановки реакторов стали нормой. Люди понимают, что это не из-за России украинские власти разворовывают помощь международных финансовых институтов и не из-за России прорывает старые трубы. Я искренне надеюсь, что на Украине появится политическая сила, способная кардинальным образом изменить внешнюю политику государства и отказаться от либеральных решений экономических проблем. Будем ждать», — резюмировал политик.

Напомним, министр энергетики Украины Максим Немчинов обвинил Россию в намеренной блокировке импорта из Казахстана: якобы наша страна не пропускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Это, по мнению украинского политика, специально делается для того, чтобы граждане Украины «еще больше ощутили на себе этот кризис».