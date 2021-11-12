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Конор Макгрегор заявил, что «разорвал» бы российского бойца UFC Петра Яна
Спорт
Конор Макгрегор заявил, что «разорвал» бы российского бойца UFC Петра Яна
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Москва, 12 ноября. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился мнением о российском бойце, временном чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне, в том числе оценив его боксерские навыки.

Макгрегор не стал скрывать восторга от 28-летнего россиянина. При этом он убежден, что в UFC нет людей, которые бы приблизились к его уровню бокса.

«Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разорвал», — написал Макгрегор в Twitter.

Петр Ян заявил о готовности провести поединок с ирландцем. Ему без разницы по каким правилам и с каким весом они будут выступать, поскольку спортсмен уверен, что Макгрегор не придет на бой.

Пару недель назад Макгрегор заявил о своем возвращении в октагон после травмы. Сейчас боец восстанавливается после перелома ноги.

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