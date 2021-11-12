Экс-владелец башни «Федерация» Полонский задолжал коммунальщикам 713 тысяч рублей

Москва, 12 ноября. Московский суд начал изучать иск коммунальной компании к бывшему миллиардеру Сергею Полонскому. Об этом пишет «Лайф».

Заплатить долги за парковку не выходит у одного из самых богатых людей Российской Федерации в прошлом. Управляющая компания «Сервис» намеревается взыскать с бизнесмена свыше 700 тыс. рублей за содержание машино-мест.

Таганский районный суд столицы приступил к рассмотрению иска коммунальщиков к экс-владельцу компании Mirax Group. Предприниматель должен «Сервису» 713 тысяч рублей за 12 машино-мест.Помимо управления некогда известным застройщиком, Полонский также известен как владеющий в прошлом башней «Федерация», которая располагается в районе «Москва-Сити».

Предприятие бизнесмена Mirax Group развивалось достаточно стремительно, но дела фирмы пошли на спад после мирового финансового кризиса в 2008 году. До этого девелопер числился среди трех наиболее крупных корпораций этого сегмента в России.

Однако в 2011 году Полонскому пришлось закрыть Mirax, долги застройщика достигли 600 млн долларов. Впоследствии бизнесмен привлек много внимания строительством жилого комплекса «Кутузовская миля», который получил статус скандального долгостроя. В 2013 году СК РФ обвинил предпринимателя в махинациях и хищении 5,7 млрд рублей у дольщиков ЖК. Полонского объявили в международный розыск, он скрылся в Камбодже, но в 2015 году его депортировали в Россию и признали виновным. Тем не менее, экс-миллиардер вышел прямо из зала суда, так как был освобожден по причине истечения срока давности обвинения.

Недавно ФБР начало проводить обыски в доме российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. Представители Министерства юстиции США не стали комментировать претензии к бизнесмену.