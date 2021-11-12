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Банк России представил официальные курсы валют на выходные
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на выходные
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 ноября. Стоимость американской и европейской валют поднялась по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрально банка РФ.

Курс доллара увеличился на 61,54 копейки и составил 71,81 рубля за единицу. Евро финансовый регулятор повысил на 56,21 копейки, до 82,22 рубля.

При этом на старте торгов Московской биржи российская валюта продемонстрировала рост к доллару и евро. Биржевой курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии упал на 2 копейки и достиг 71,61 рубля. Европейская валюта подешевела на 20,25 копейки, до 81,765 рубля.

Курс рубля до конца 2021 года будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов, в связи с чем возможны два сценария. Таким прогнозом поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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