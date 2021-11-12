Альгис Микульскис рассказал о «газовых» угрозах Лукашенко и их причинах

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Кризис с беженцами на белорусско-польской границе продолжается, и европейские политики наперегонки спешат возложить ответственность за него на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако он держит удар и обещает наказать тех, кто предъявляет стране необоснованные претензии. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает конкретные способы этого наказания, озвученные белорусским лидером.

Ежедневный поток новостей с западных границ республики все чаще напоминает фронтовые сводки, где «объединенная группировка арабо-афгано-африканских сил» периодически идет на приступ польских позиций, паны обороняются и отбрасывают наступающих к исходным рубежам, Литва вводит в приграничных районах режим чрезвычайного положения… И неподалеку от всего этого барражируют в белорусском небе российские стратегические бомбардировщики, не имеющие, конечно, отношения к происходящему, но демонстрирующие уровень взаимопонимания между Москвой и Минском.

Global Look Press / Attila Husejnow

Сказать, что европейские политики сегодня находятся в состоянии, близком к панике, — ничего не сказать! Гневные речи в сторону Александра Лукашенко льются из их уст непрерывным потоком. Так, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас еще в сентябре, когда трансграничный кризис только набирал обороты, но в Вильнюс уже прибыла «группа поддержки» от НАТО, обвинил белорусского президента едва ли ни во всех смертных грехах, включая ведение «гибридной войны».

«Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем. В международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку», — пригрозил военный чиновник соседней стране.

Еще дальше пошла Польша, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий попытался сделать главным интересантом описываемых событий не кого-нибудь, а президента России Владимира Путина.

Global Look Press / Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

«Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — необдуманно заявил глава польского правительства.

Ответ российского МИД последовал незамедлительно, и официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова была точна в формулировках, как обычно.

«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации... Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», — констатировала Захарова.

А вот теперь, после сжатой экспозиции медийной обстановки вокруг миграционного коллапса, пожалуй, самое время перейти к основной теме данного материала.

Официальная риторика Москвы, как мы видим, носит, скорее, удивленно-сдержанный характер, не сулящий европейским спикерам никаких особенных кар. В отличие от риторики Минска, который, судя по всему, доведен санкционными угрозами ЕС, и особенно Варшавы, до белого каления. Окончательно понятно это стало после совещания с руководством Совета министров Белоруссии, где Лукашенко в выражениях не стеснялся.

«Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет — там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем!» — обрушился Лукашенко на европейцев.

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Перекрыть транзит он действительно может. Тогда товары из того же Китая в Европу и обратно пойдут кружными путями, что, вероятно, вызовет недовольство Пекина, но оно, в свете его нынешних отношений с Москвой, не будет слишком активным. Другое дело — обещания Лукашенко «отключить газ».

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — эмоционально заметил белорусский президент.

Эту угрозу, действительно, нельзя списать ни на что, кроме эмоций, потому что вопрос остановки газового потока с Ямала — вне компетенций Минска. И сам газопровод, и заполняющий его углеводород — собственность России. Белоруссия имеет к этой системе единственное отношение в виде денег, получаемых ею за транзит топлива через свою территорию. Так что в газовом вопросе Александр Григорьевич немного погорячился. Впрочем, это вполне простительно, особенно в свете недавних сожалений Лукашенко, касающихся Крыма.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», — посетовал Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Да и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости высказался по поводу российской принадлежности полуострова весьма позитивно:

«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого».

Возвращаясь же к проблеме беженцев и многочисленным репликам о том, почему бы им не остаться на территории Белоруссии, хочется задать встречный вопрос: а почему они не захотели остаться в своих странах, куда «цивилизованный мир» принес свой «воздух свободы и демократии»? Ведь, например, польский контингент присутствовал в Ираке, где под его контроль даже была передана одна из четырех оккупационных зон. Да и Афганистан не остался без внимания Польши, чьи солдаты находились там с 2002 по 2014 годы.

Так не вы ли, ясновельможные паны, собственными руками устроили то, в чем обвиняете сегодня Белоруссию и Россию?

P. S. По информации, опубликованной в Telegram­-канале «RT на русском» в момент написания этого материала, очередная группа беженцев повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» и сейчас передвигается вдоль польского оборонительного заграждения.