Украинцы попрощались с главной артерией страны из-за новой катастрофы

Днепр, 12 ноября. Состояние Днепра становится хуже с каждым днем. На этот раз на поверхности реки появилась странная пена.

Состояние Днепра, который является крупнейшей водной артерией Украины, давно вызывает серьезные опасения у экологов. На этот раз проблемой стала непонятная белая пена, которая появилась на поверхности на одном из участков реки.

Точных данных о том, как неприятная субстанция оказалась в Днепре, пока нет. Однако специалисты предполагают, что причиной стали неисправные очистные сооружения. Вероятно, старые фильтры просто не справляются с очисткой воды, поэтому странная пена и попала в русло реки.

Впрочем, ситуация с Днепром в последнее время и без этого стала катастрофической. Не только специалисты, но и простые жители Украины бьют тревогу, ведь главная река страны все быстрее мелеет, зарастает водорослями и, главное, загрязняется.

Как предупреждают экологи, дальнейшее игнорирование этой проблемы со стороны властей может даже привести к тому, что украинцы останутся без пресной воды.

Жители Украины в Сети уже отреагировали на новость о том, что на поверхности Днепра появилась странная пена, что явно свидетельствует об ухудшении состояния водоема. Большинство комментаторов выразили сожаление и негодование из-за того, что главная река страны погибает прямо на глазах, но власти не делают ничего, чтобы предотвратить катастрофу.

«Жалко Днепр! Погибнет главная артерия — погибнет Украина»; «Та субстанция, которая ныне плывет по руслу Днепра, смертельно опасна для всего живого»; «Власти молодцы — живут одним днем и убивают все живое на своем пути»; «Это не смешно, это еще одна катастрофа, только вот решать ее некому. Очень жаль великий Днепр»; «Говорила бабушка — не плюй в колодец»; «Правительство поставило задачу, попасть любой ценой в НАТО и ЕС, а остальные проблемы не волнуют», — негодуют украинцы.

Prt Scr youtube.com / QHA - Qırım Haber Ajansı

Некоторые комментаторы предложили в качестве одного из выходов собрать на берегах Днепра очередной майдан, ведь именно таким способом украинцы часто решают свои проблемы.

«Все беды от того что берега не раскрашены в правильные цвета, и вдоль реки не стоят мачты с желто-синими флагами»; «Нужно собрать на берегах Днепра очистительный майдан. И прыгать-прыгать-прыгать-прыгать», — предлагают комментаторы.

В то же время украинцы отметили, что жители Крыма явно только выиграли от того, что к ним больше не идет вода из Днепра благодаря построенной Киевом дамбе.

«Судя по всему, Крыму придется строить дамбу от днепровской воды. Такая вода им не нужна»; «Нужно Крыму строить дамбу, чтоб весь этот мусор скапливался в Херсоне и шел в обратную сторону», — пишут пользователи Сети.

Ранее стало известно, что «забытое» на заводе «Южмаш» ракетное топливо грозит Днепру экологической катастрофой.