Аргентинский нападающий «Барселоны» Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Барселона, 12 ноября. Форвард каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро, досрочно завершивший последний матч чемпионата Испании, может уйти из футбола.

Серхио Агуэро может больше никогда не вернуться на поле из-за проблем с сердцем. Об этом информирует AS со ссылкой на Catalunya Radio. По данным издания, после проведенного медицинского обследования выяснилось, что проблемы аргентинского нападающего с сердцем значительно серьезнее, чем ожидалось изначально.

В «Барселоне» информацию об уходе Агуэро из футбола пока не комментировали. В матче 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» форвард был заменен из-за тахикардии. Встреча Ла Лиги завершилась со счетом 1:1.

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