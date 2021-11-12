iPhone Х с зарядкой как у Android продали на аукционе за 86 тысяч долларов

Москва, 12 ноября. Смартфон от американской компании Apple iPhone X c рабочим портом USB Type-C был продан на аукционе. Устройство обошлось покупателю в 86 тысяч долларов (чуть больше 6 миллионов рублей), пишет портал Apple Insider.

Цена на единственный в мире iPhone с «зарядкой от Android» составляла всего 1 доллар. Но за первые три дня торгов стоимость эксклюзивного гаджета возросла до 86 тысяч долларов.

Инженер Кен Пиллонел гарантирует, что смартфон прекрасно работает, но есть одно «но». Как оказалось, гаджет невозможно сдать в ремонт по гарантии. Кроме того, эксперт посоветовал не использовать «яблочное» устройство в качестве основного телефона и не вскрывать его.

«Так что в принципе ты можешь делать с ним все, что захочешь, но ничего не жди от меня, если что-то сломаешь. Это всего лишь прототип», — говорится в описании лота.

В конце минувшего месяца корпорация Apple отчиталась за третий квартал. Выручка компании выросла на 29% по сравнению с прошлогодним показателем.