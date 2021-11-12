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Генерал Бужинский: большая часть сумасшедших из Вашингтона сидит в Конгрессе США

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 13:34
Армия
Генерал Бужинский: большая часть сумасшедших из Вашингтона сидит в Конгрессе США
Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason  /  Navy

Москва, 12 ноября. Антироссийская истерия, устроенная властями США, вызывает беспокойство, но большая часть сумасшедших пропагандистов сидит в Конгрессе, а не в Пентагоне, заявил генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Охлаждение отношений между Москвой и Вашингтоном на лицо, что дало военным экспертам повод обсуждать возможные сценарии военного конфликта между двумя державами. Выступая в шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский отметил, что устроенная США антироссийская истерия вызывает опасения.

«Я придерживаюсь мнения, что основная часть сумасшедших в Вашингтоне сосредоточена в Конгрессе. Все-таки в администрации, в Пентагоне, хочется надеяться что их нет», — подчеркнул генерал.

По мнению генерала, наиболее опасной точкой стала акватория Черного моря, где любая незначительная провокация США или их союзников из НАТО может обернуться военным конфликтом с Россией. Эксперт полагает, что опасность провокаций исходит не столько от США, сколько от ведомой ими Украины.

Коллега Бужинского, Яков Кедми подчеркивал, что Пентагон напрасно считает, что американские военные могут безнаказанно совершать антироссийские провокации в Черном море. У ВС РФ есть ресурсы для того, чтобы преподать им «весьма неприятный урок».

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва не планирует военное вторжение на Украину, о котором пишет западная пресса. Однако Россия не оставит без ответа возможные провокации Киева и его партнеров, сообщает «Царьград».

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россия сша бужинский
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