Лера Кудрявцева вспомнила, как лишилась переднего зуба перед свиданием

Москва, 12 ноября. Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась забавной историей о свидании с молодым мужчиной. Знаменитость вспомнила, как лишилась зуба прямо перед встречей с кавалером.

Звезда экрана рассказала о курьезном случае на своей странице в Instagram. По словам Кудрявцевой, эта история произошла, когда она была незамужней, «изрядно дряхлой» девушкой.

«Долго рассказывать про знакомство с молодым мужчиной (это не суть), который отдыхал на море и пригласил меня. У меня было выходных несколько дней, и я решила — полечу!» — вспомнила телеведущая.

Знаменитость подремала в самолете, использовав специальную надувную подушку, а незадолго до посадки сделала макияж, чтобы предстать перед кавалером на свидании в подобающем виде. После приземления звезда экрана взяла подушку и начала открывать зубами клапан сдува. В этот момент что-то выскочило у нее изо рта и улетело далеко вперед, попав в голову другого пассажира. Выяснилось, что это был передний зуб.

Pr Scr instagram.com / @leratv

Из-за случившегося у Кудрявцевой началась смеховая истерика, переходящая в рыдания. Телеведущая искала свой зуб между кресел, при этом по ее лицу текли слезы, от чего вся косметика размазалась. Окружающие пассажиры пребывали у недоумении.

«Ситуация критичная. Море, Италия, молодой парень. Я, пожилая, без переднего зуба, размазанное лицо с косметикой. Парень меня, конечно же, бросил. Зато я подружилась с его мамой, которая была тоже без зубов на тот момент», — подытожила знаменитость.

Ранее Лера Кудрявцева призналась в любви певцу Николаю Баскову. Она поздравила артиста с днем рождения на вечеринке и долго обнималась с виновником торжества.