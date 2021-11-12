Шойгу и Парли начали переговоры о проблемах международной безопасности

Париж, 12 ноября. Руководитель военного ведомства РФ Сергей Шойгу прилетел в Париж, где началось пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министра обороны Франции Флоранс Парли.

Это стало первым заседанием Совета сотрудничества с 2019 года, напомнили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Основными темами переговоров станут вопросы международной безопасности, региональной проблематики, проблемы в сфере безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности», — сказано в опубликованном релизе МО РФ.

Совет сотрудничества по вопросам безопасности был создан решением президентов России и Франции в 2002 году. Его пленарные заседания проходят с ежегодной периодичностью поочередно в Москве и в Париже. В работе Совета принимают участие руководители МИД и военных ведомств РФ и Франции.

Перед нынешним заседанием Сергей Шойгу подарил букет цветов главе французского минобороны Флоранс Парли. Ранее сообщалось о подготовке визита главы МО РФ и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столицу Франции.