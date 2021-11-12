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Тропический циклон нанес сильнейший удар по острову Сицилия
Общество

Власти Сицилии устраняют разрушительные последствия непогоды. Шторм и наводнение привели к гибели трех человек и оставили после себя расщелины на дорогах.

Особенно пострадал итальянский курортный городок Шакка на западе острова. Сильный поток воды разрушил здания и на улицы выплеснулись тонны грязи. В асфальтовом покрытии образовались пробоины, а где-то и глубокие расщелины. Несколько автомобилей оказались перевернуты, другие застряли из-за разрушенной дороги.

В настоящий момент власти Сицилии оценивают ущерб от наводнения. Коммунальные службы и жители убирают воду и грязь с улиц, из затопленных гаражей, магазинов и домов. В городе Шакка объявлена ​​чрезвычайная ситуация, туристов и местных жителей призвали оставаться в помещениях.

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