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МИД Мали назвал Российскую Федерацию стратегическим партнером
Весь мир
МИД Мали назвал Российскую Федерацию стратегическим партнером
Global Look Press  /  © Christian Thiel / imago stock&people

Бамако, 12 ноября. Правительство Мали считает Российскую Федерацию долгосрочным союзником, так как взаимодействие двух стран выходит за рамки оборонного сотрудничества. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства африканской республики Абдулай Диоп.

«Россия — стратегический партнер, на которого можно рассчитывать, и сотрудничество выходит за рамки военной сферы», — сообщил дипломат.

Накануне, во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Диоп заявил, что Правительство Мали не позволит иностранным акторам вторгаться во внутренние дела государства.

МИД Мали назвал Российскую Федерацию стратегическим партнером
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Я считаю, что Мали такая же суверенная страна, как и многие другие. И мы имеем право самостоятельно искать сильных союзников, заинтересованных в обоюдном сотрудничестве с нами. Никто не имеет права указывать нам, с кем заключать соглашения, а с кем — нет. Это дело нашей республики», — заметил тогда Диоп.

Ранее премьер-министр африканской страны Шогель Кокалла Маига сообщил, что приобретение военной техники может подразумевать и присутствие в республике технического персонала из РФ.

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