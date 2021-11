Высокая инфляция в США угрожает инфраструктурному плану Байдена

Вашингтон, 12 ноября. Высокие темпы инфляции в США могут помешать принятию инфраструктурного плана президента Джо Байдена стоимостью 1,7 трлн долларов. Об этом заявил демократ и сенатор от штата Вирджиния Джо Манчин.

Законотворец, который уже снизил стоимость плана с первоначальных 3,5 трлн долларов, опасается, что повышение уровня цен становится устойчивой тенденцией в Америке. Также это может оказаться препятствием для финансирования реформ, предложенных президентом.

By all accounts, the threat posed by record inflation to the American people is not “transitory” and is instead getting worse. From the grocery store to the gas pump, Americans know the inflation tax is real and DC can no longer ignore the economic pain Americans feel every day.