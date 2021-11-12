Высокая инфляция в США угрожает инфраструктурному плану Байдена

Вашингтон, 12 ноября. Высокие темпы инфляции в США могут помешать принятию инфраструктурного плана президента Джо Байдена стоимостью 1,7 трлн долларов. Об этом заявил демократ и сенатор от штата Вирджиния Джо Манчин.

Manchin notes inflation is "getting worse," as House is poised to vote on social spending package https://t.co/xwlbUCy20z — CBS News (@CBSNews) November 12, 2021

Законотворец, который уже снизил стоимость плана с первоначальных 3,5 трлн долларов, опасается, что повышение уровня цен становится устойчивой тенденцией в Америке. Также это может оказаться препятствием для финансирования реформ, предложенных президентом.

«По всем признакам угроза, которую представляет собой рекордная инфляция для американского народа, не является «временной» и, напротив, становится все хуже. Они знают, что инфляционный налог реален, и Вашингтон больше не может игнорировать боль, которую простые американцы чувствуют каждый день», — написал он на своей странице в Twitter.

By all accounts, the threat posed by record inflation to the American people is not “transitory” and is instead getting worse. From the grocery store to the gas pump, Americans know the inflation tax is real and DC can no longer ignore the economic pain Americans feel every day. — Senator Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) November 10, 2021

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы инфляции превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось многих товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели.