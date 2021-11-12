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Высокая инфляция в США угрожает инфраструктурному плану Байдена

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 13:31
Весь мир
Высокая инфляция в США угрожает инфраструктурному плану Байдена
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 12 ноября. Высокие темпы инфляции в США могут помешать принятию инфраструктурного плана президента Джо Байдена стоимостью 1,7 трлн долларов. Об этом заявил демократ и сенатор от штата Вирджиния Джо Манчин.

Законотворец, который уже снизил стоимость плана с первоначальных 3,5 трлн долларов, опасается, что повышение уровня цен становится устойчивой тенденцией в Америке. Также это может оказаться препятствием для финансирования реформ, предложенных президентом.

«По всем признакам угроза, которую представляет собой рекордная инфляция для американского народа, не является «временной» и, напротив, становится все хуже. Они знают, что инфляционный налог реален, и Вашингтон больше не может игнорировать боль, которую простые американцы чувствуют каждый день», — написал он на своей странице в Twitter.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы инфляции превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось многих товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели.

Высокая инфляция в США угрожает инфраструктурному плану Байдена
Федеральное агентство новостей /

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