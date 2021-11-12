Андреасян призвал запретить украинские фильмы и сериалы в России

Москва, 12 ноября. Режиссер и сценарист Сарик Андреасян выступил против показа украинских фильмов и сериалов в России. По его мнению, эта мера может стать ответом на аналогичные запреты, действующие на Украине.

Госкино Украины ранее ввело запрет проката комедии Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона». Андреасян прокомментировал это решение украинских властей в беседе с «Газетой.Ru».

«На мой взгляд, если наш контент запрещают на Украине, а это уже происходит давно, то и нам нужно запретить музыкальные коллективы, фильмы и сериалы, произведенные Украиной», — призвал режиссер.

Внесение российских фильмов в черные списки на Украине сценарист считает «абсолютной клоунадой». Андреасян не понимает, почему Россия должна с терпением принимать подобное отношение к себе.

Фильм «Ржевский против Наполеона» вышел на экраны в 2012 году. Это российско-украинский проект, в котором сыграли Павел Деревянко, Светлана Ходченкова, а также нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишут СМИ, украинские власти запретили показ комедии, поскольку в ней появился Юрий Гальцев. Артист включен в список лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Украинский минкульт регулярно пополняет это перечень новыми фамилиями. Например, не так давно туда попал шоумен и пародист Максим Галкин.