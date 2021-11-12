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Песков заявил об отсутствии планов взимать плату с непривитых россиян за лечение от COVID-19

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 13:20
Общество
Песков заявил об отсутствии планов взимать плату с непривитых россиян за лечение от COVID-19
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 12 ноября. Идея взимания платы за лечение непривитых россиян, заразившихся коронавирусом, никогда не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков принял участие в очередной пресс-конференции. Один из журналистов поинтересовался, не станет ли лечение от COVID-19 России платным, если пациентами являются непривитые граждане.

«Нет, об этом никогда речь не шла», — коротко ответил представитель Кремля.

Власти призывают россиян сделать прививку против коронавируса. Во всех регионах страны вводятся ограничения, чтобы остановить распространение инфекции. Кроме того, в Госдуме и профильных ведомствах будет прорабатываться законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации.

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