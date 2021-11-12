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Артиллеристы 49-й армии ЮВО израсходовали четыре тысячи снарядов за время летних учений
Армия
Артиллеристы 49-й армии ЮВО израсходовали четыре тысячи снарядов за время летних учений
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 ноября. Артиллеристы 49-й армии Южного военного округа израсходовали более 200 тонн снарядов во время летней учебы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что за летний период обучения военнослужащие ЮВО выполнили около 400 огневых задач, израсходовав более четырех тысяч снарядов, а также свыше 15 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия.

В маневрах участвовали более двух тысяч человек, а также было задействовано около 400 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Ранее стало известно, что бойцы разведывательных подразделений мотострелковой бригады ЮВО провели учения в горных районах Карачаево-Черкесии, в ходе которых «ликвидировали» банду террористов. Тренировки разведчиков проходили на полигоне Кобу-Баши.

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