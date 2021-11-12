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В Кремле заявили, что Путин ревакцинируется от коронавируса после рекомендации врачей
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Общество
В Кремле заявили, что Путин ревакцинируется от коронавируса после рекомендации врачей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина сохраняются высокие титры антител после основной вакцинации.

Дмитрий Песков принял участие в очередной пресс-конференции. Журналисты поинтересовались о здоровье главы государства. Представитель Кремля подтвердил, что в крови у Путина много антител к коронавирусу.

«Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье — это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — добавил Песков.

Российский лидер неоднократно подчеркивал, что вакцинация является эффективным способом борьбы с COVID-19. С 2020 года в стране доступны несколько препаратов против коронавируса, среди них «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и другие.

Ранее Песков заявил о серьезной работе над законопроектами об обязательном предъявлении QR-кодов в общественном транспорте на уровне экспертов и депутатов Госдумы.

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путин песков коронавирус
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