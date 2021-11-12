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Песков: заявления Запада о планах РФ по «вторжению» на Украину являются пустым нагнетанием

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 14:22
Армия
Песков: заявления Запада о планах РФ по «вторжению» на Украину являются пустым нагнетанием
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 ноября. Утверждения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину направлены на нагнетание обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило о том, что США предупредили Евросоюз о риске «вторжения» России на Украину. При этом журналисты не представили каких-либо доказательств.

Песков напомнил, что именно западные страны осуществляют недружественные действия у границ России, поэтому подобные публикации являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

«Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку. Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, это летают самолеты тех, кто декларирует своей целью сдерживание России и те, кто называют Россию врагом», — пояснил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут жестко действовать в ответ на продвижение западных войск к границам Союзного государства. По его словам, западные страны под предлогом борьбы с нелегальной миграцией перебрасывают к границе Белоруссии бронетехнику, в том числе танки Leopard.

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