«Нелогично, опрометчиво»: политологи раскритиковали назначение Анохина в комитет СПб по Арктике

Назначение бывшего депутата Заксобрания Петербурга Андрея Анохина в Комитет по делам Арктики является нелогичным и необдуманным решением, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Назначение Анохина

Андрей Анохин был назначен заместителем председателя Комитета по делам Арктики. Данная информация появилась на сайте ведомства.

Фотография Анохина появилась в разделе «Руководство» с подписью «Заместитель председателя комитета». Какую именно сферу деятельности ведомства будет курировать Анохин, не уточняется.

Необдуманное решение

Политолог Владимир Карасев считает, что решение о назначении Анохина выглядит не совсем логичным. Арктика — это одно из стратегических направлений внешней политики России.

«И на всех уровнях подразумевается кадровая комплектация людьми, имеющими практический опыт работы. Насколько мне известно, Анохин не имеет подобного опыта. Думаю, эффективности в работе Комитета по делам Арктики это назначение не добавит. Мне не понятны мотивы питерских властей, и чем они руководствовались при назначении Анохина, мне тоже не понятно», — выразил свое мнение Владимир Карасев.

пресс-служба ОСК /

Политолог Иван Аркатов тоже считает, что назначение Анохина «довольно странное». Он выразил мнение, что главу комитета Германа Широкова «очень попросили» назначить на должность зама Андрея Анохина.

«Не очень понятно, как Андрей Анохин может быть связан с Арктикой. Всю свою профессиональную деятельность он специализировался в первую очередь на политических вопросах. Арктика для него — это очень далекий проект. Это опрометчивый шаг. Почему? Потому, что Анохин за свои годы участия в публичной политике, и пока он был депутатом, очень неординарно проявлял себя в публичном поле, участвуя в странных мероприятиях, которые никак напрямую не связаны с его деятельностью. Например, его рэп-батл с картонной фигурой Алексея Навального», — выразил свое мнение Иван Аркатов.

Он напомнил, что Андрей Анохин со скандалом покинул ряды партии «Единая Россия» и баллотировался в Законодательное собрание города от партии РПСС. Пройти в парламент он не смог. В пятом созыве он избрался парламентарием от «Справедливой России».

«Многое о нем может сказать то, что он предал те договоренности, которые у него были с “Единой Россией”. Он легко переметнулся в другую партию. На мой взгляд, это очень странное решение», — заключил Иван Аркатов.

У главы комитета по делам Арктики Германа Широкова сейчас два заместителя: Елена Асеева и Андрей Анохин.