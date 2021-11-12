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Песков: ситуация на белорусско-польской границе может привести к гуманитарной катастрофе
Политика
Песков: ситуация на белорусско-польской границе может привести к гуманитарной катастрофе
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Москва, 12 ноября. Кремль обратил внимание на тенденцию к росту напряженности на границе Польши и Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в администрации лидера считают, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе пока не угрожает безопасности РФ.

Дмитрий Песков подчеркнул, что обострение обстановки может привести к гуманитарной катастрофе. В Кремле также осуждают заявление польского премьера об «ответственности» России за ситуацию с мигрантами, добавил пресс-секретарь.

Как стало известно ранее, около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию.

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мигранты белоруссия польша песков
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