Избирательная комиссия Ливии зарегистрировала первого кандидата в президенты

Триполи, 12 ноября. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии зарегистрировала первого кандидата в президенты страны. Об этом пишет издание Libya Al Ahrar.

Специалисты ведомства приняли необходимый пакет документов от гражданина Абдула Хакима Байо. После доскональной проверки они внесли претендента в реестр.

Первым кандидатом в президенты стал генеральный директор Al Hamra Company, дочерней компании Ливийской инвестиционной корпорации.

#عاجل | المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن قبول أوراق أول مرشح لمنصب رئيس الدولة رسميا في ليبيا وهو المواطن "عبد الحكيم بعيو" — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) November 11, 2021

Абдул Хаким Байо возглавляет государственную инвестиционную компанию, созданную в 1984 году в Испании. Она принадлежит правительству североафриканского государства с капиталом в 10 млрд долларов.

Корпорация работает в более чем 30 странах мира и специализируется в различных сферах. Среди них стоит отметить недвижимость, сельское хозяйство, туризм и горнодобывающую промышленность.

Высшая избирательная комиссия Ливии начала регистрацию кандидатов на выборы президента и парламента 8 ноября. Среди первых претендентов оказался член Палаты представителей Абдель Салам Насия, который заявил о готовности баллотироваться.