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В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 13:02
Политика
В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 12 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление о возможности перекрыть транзит газа в Европу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил об этом во время брифинга.

«В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство», — подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия остается гарантом энергетической безопасности Европы. Это будет происходить вне зависимости от действий Белоруссии.

Лукашенко ранее порекомендовал Евросоюзу подумать о транзите газа, прежде чем вводить санкции против Минска. Политолог Александр Дудчак считает, что эти слова были продиктованы эмоциями.

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белоруссия песков газ лукшаенко
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