Каскадер Ващилин вспомнил, как Михаил Боярский чуть не погиб на съемках

Москва, 12 ноября. Каскадер Николай Ващилин поделился подробности несчастного случая на съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Во время работы над картиной чуть не умер актер театра и кино Михаил Боярский.

Ващилин вспомнил, что трагедия могла произойти из-за его коллеги по съемочной площадке Владимира Балона, игравшего гвардейца кардинала Де Жюссака. Актер-фехтовальщик проткнул Боярского, выбил ему зуб и «чуть не убил».

«Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу», — честно рассказал каскадер в беседе с URA.RU.

Он указал, что пристрастие артистов к алкоголю плохо влияло на работу, в частности, пришлось отменить один съемочный день. При этом каскадер обратил внимание, что артисты выполняли все трюки самостоятельно. По его словам, актеры прошли специальную подготовку и их могли использовать как каскадеров. В таком случае у знаменитостей возрастала ставка в два раза.

Страшная трагедия произошла на съемках фильма «Ржавчина». Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Как оказалось, в пистолете были небутафорские пули. Съемки приостановлены, идет тщательная проверка.