Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 13:12
13:12
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в одной из мечетей в афганской провинции Нангархар
13:10
Общество
В Кремле заявили, что Путин ревакцинируется от коронавируса после рекомендации врачей
13:09
Общество
В Кремле следят за регионами с оригинальными мерами по COVID-19
13:09
Общество
Эксперты: «Власти Петербурга довели ресторанный бизнес до критического состояния»
13:08
Армия
Песков: заявления Запада о планах РФ по «вторжению» на Украину являются пустым нагнетанием
13:08
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии зарегистрировала первого кандидата в президенты
13:06
Политика
Песков: ситуация на белорусско-польской границе может привести к гуманитарной катастрофе
13:04
Происшествия
Актриса из сериала «Чикатило» спаслась от насильника возле собственного дома в Москве
13:02
Политика
В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
13:02
Шоу-бизнес
Каскадер Ващилин вспомнил, как Михаил Боярский чуть не погиб на съемках
Все новости

Каскадер Ващилин вспомнил, как Михаил Боярский чуть не погиб на съемках

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 13:02
Шоу-бизнес
Каскадер Ващилин вспомнил, как Михаил Боярский чуть не погиб на съемках
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Москва, 12 ноября. Каскадер Николай Ващилин поделился подробности несчастного случая на съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Во время работы над картиной чуть не умер актер театра и кино Михаил Боярский.

Ващилин вспомнил, что трагедия могла произойти из-за его коллеги по съемочной площадке Владимира Балона, игравшего гвардейца кардинала Де Жюссака. Актер-фехтовальщик проткнул Боярского, выбил ему зуб и «чуть не убил».

«Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу», — честно рассказал каскадер в беседе с URA.RU.

Он указал, что пристрастие артистов к алкоголю плохо влияло на работу, в частности, пришлось отменить один съемочный день. При этом каскадер обратил внимание, что артисты выполняли все трюки самостоятельно. По его словам, актеры прошли специальную подготовку и их могли использовать как каскадеров. В таком случае у знаменитостей возрастала ставка в два раза.

Страшная трагедия произошла на съемках фильма «Ржавчина». Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Как оказалось, в пистолете были небутафорские пули. Съемки приостановлены, идет тщательная проверка.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Каскадер Ващилин вспомнил, как Михаил Боярский чуть не погиб на съемках
боярский съемки ващилин
Комментировать