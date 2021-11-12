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Песков заявил о серьезной работе по законопроекту о QR-кодах на транспорте

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 13:01
Общество
Песков заявил о серьезной работе по законопроекту о QR-кодах на транспорте
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о подготовке законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный коронавирус.

Дмитрий Песков встретился с журналистами на очередной пресс-конференции. Сотрудники СМИ поинтересовались, каким образом будет разрабатываться закон о QR-кодах.

«По законопроекту о QR-кодах в ресторанах, магазинах и на транспорте предстоит серьезная работа в Госдуме и на уровне экспертов», — заявил он.

Накануне о оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о проработке документов, которые касаются QR-кодов. Об их внесении на рассмотрение депутатов Госдумы оперштаб объявит дополнительно. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение инфекции среди россиян.

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