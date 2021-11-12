В Госдуме дадут ответ на принятый Сеймом Латвии закон о запрете георгиевской ленточки

Запрет георгиевской ленточки как символа Победы над фашизмом и чествование «Лесных братьев» говорят о том, что в Латвии и некоторых других европейских странах пытаются возродить нацизм. Об этом ФАН заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя новость о принятии Сеймом Латвии нового закона.

Стало известно, что латвийский парламент в третьем, окончательном чтении закрепил законодательные поправки о запрете использования георгиевских ленточек в стране — как на праздничных мероприятиях, так и на тематических собраниях и шествиях.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности Андрей Луговой назвал утверждение нового закона в Латвии антироссийской акцией.

«То, что совершили латвийские законодатели, — попытка отказаться от истории, поползновение переписать факты о Великой Отечественной войне. Это — демонстративный акт русофобии. Более того, это — проявление фашизма на уровне государственной власти. Решение парламента говорит о поддержке правительством этой страны нацистских идей, некогда посеянных на территории Прибалтики фашистской Германией. Реакция будет. Мы наверняка сделаем заявление», — сказал парламентарий.

Политик обратил внимание, что ежегодно в Риге празднуют день памяти латышских легионеров — чествуют прибалтийских добровольцев подразделения СС, а также «Лесных братьев», которые якобы боролись за свободу страны. Он назвал это реабилитацией фашизма, которая недопустима в нормальном демократическом обществе.

Ранее ФАН рассказал, что НАТО не может и не будет решать проблемы Польши с мигрантами. Призыв президента Польши Анджея Дуды расположить военный контингент на белорусской границе — популизм.