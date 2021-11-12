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«Одна на миллион»: Олег Басилашвили рассказал о работе с Людмилой Гурченко
Общество
«Одна на миллион»: Олег Басилашвили рассказал о работе с Людмилой Гурченко
Global Look Press  /  Russian Look

Советский и российский актер Олег Басилашвили в разговоре с ФАН рассказал о работе с артисткой Людмилой Гурченко.

В эту пятницу, 12 ноября, народной артистке СССР исполнилось бы 86 лет. Почитатели таланта Гурченко вспоминают актрису и ее главные роли в кино. Критики называют ее звездой мирового уровня. А вот Олег Басилашвили, который работал с ней на съемках знаменитой мелодрамы режиссера Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», считает, что такие актрисы — большая редкость.

«Мне чрезвычайно повезло, что я удостоился чести играть с ней в одном фильме — «Вокзал для двоих». Это замечательная актриса. Все ее фильмы, в которых она работала без меня, и наша совместная работа убедили меня, что такая актриса — одна на миллион», — выразил мнение актер.

Одна на миллион: Олег Басилашвили рассказал о работе с Людмилой Гурченко
ТАСС / Кречет В.

Народный артист СССР отметил высокую работоспособность актрисы и неоспоримый талант. По его словам, она всегда очень требовательно относилась к окружающим, а к себе — в первую очередь.

«Образы, созданные Гурченко в кино, навсегда войдут в золотую кладовую советского кинематографа. Мне сегодня необычайно приятно говорить добрые слова о ней. Впрочем, я всегда говорю о ней только добрые и благодарственные слова, потому что она действительно достойна самых высоких наград и самых высоких оценок ее партнеров, которые работали с ней в кинематографе. Мне необычайно повезло, что я был ее партнером», — поделился Олег Басилашвили.

Образы Людмилы Гурченко навсегда останутся в памяти россиян. А картины с ее участием занимают первые строчки в списке любимых фильмов граждан. Одна роль очаровательной Раисы Захаровны в «Любовь и голуби» чего стоит…

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Все новости / Общество / «Одна на миллион»: Олег Басилашвили рассказал о работе с Людмилой Гурченко
кино шоу-бизнес басилашвили кинематограф гурченко
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