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Мирослава Карпович заявила, что не скрывает отношения с Павлом Прилучным
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович заявила, что не скрывает отношения с Павлом Прилучным
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 12 ноября. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович высказалась об отношениях с актером Павлом Прилучным. Артистка косвенно подтвердила сообщения о романе, но все равно отказалась распространяться на эту тему.

О любовной связи Карпович и Прилучного заговорили еще в прошлом году после того, как артист развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Некоторые поклонники даже предполагали, что именно звезда «Папиных дочек» стала причиной распада супружеской пары.

Актрису и звезду «Мажора» неоднократно замечали вместе в неформальной обстановке, например, на пляже и в торговом центре. Однако возлюбленные довольно долго не комментировали слухи об их отношениях. В одном из интервью Прилучный все же подтвердил, что его связывает с Карпович не просто дружба.

Мирослава Карпович заявила, что не скрывает отношения с Павлом Прилучным
Кадр из сериала «В клетке» /

Издание kp.ru задало актрисе вопрос об этом романе. Журналисты уточнили у артистки, зачем скрывать отношения, о которых уже все знают, и которые подтвердил ее любимый человек.

«Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину», — заявила в ответ Карпович.

Звезда ситкома призналась, что не готова делиться с публикой информацией о важных событиях в личной жизни, например, о свадьбе или рождении детей. По словам актрисы, мало кто способен искренне порадоваться за другого, а лишний раз раздражать людей она не хочет.

Ранее Прилучный и Карпович вместе навестили семью тяжелобольного мальчика из Кирова. Малыш страдает от спинально-мышечной атрофии.

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