Госсовет Татарстана предложил сохранить пост президента республики

Казань, 12 ноября. Комитет госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению подготовил поправки ко второму чтению федерального проекта закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

В частности, в документе есть предложение о сохранении поста президента республики.

«Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа», — сообщил глава указанного комитета Альберт Хабибуллин.

Как стало известно ранее, сенатор Андрей Клишас ответил на критику в СМИ Татарстана закона о региональной власти. По его словам, непризнание закона является попыткой привлечь внимание и повысить рейтинги.