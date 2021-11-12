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Госсовет Татарстана предложил сохранить пост президента республики
Политика
Госсовет Татарстана предложил сохранить пост президента республики
wikipedia.org  /  Денис Петьовка/CC BY-SA 3.0

Казань, 12 ноября. Комитет госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению подготовил поправки ко второму чтению федерального проекта закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

В частности, в документе есть предложение о сохранении поста президента республики.

«Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа», — сообщил глава указанного комитета Альберт Хабибуллин.

Как стало известно ранее, сенатор Андрей Клишас ответил на критику в СМИ Татарстана закона о региональной власти. По его словам, непризнание закона является попыткой привлечь внимание и повысить рейтинги.

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