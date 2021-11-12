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Жители Европы массово жалуются на сбои в Google, Gmail и YouTube
Общество
Жители Европы массово жалуются на сбои в Google, Gmail и YouTube
wikipedia.org  /  Google Inc./Общественное достояние

Москва, 12 ноября. Сбои в работе сервисов Google, Gmail и YouTube зафиксировали жители европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жалобы на неполадки начали поступать в районе 11:00 часов по московскому времени. Самыми частыми в работе Google стали проблемы с поиском, доступом к веб-сайту и авторизацией пользователей. В работе Gmail наблюдаются неполадки с подключением сервера и отправкой сообщений. Пользователи YouTube жалуются на сбои в видеотрансляции, проблемы с приложением и веб-сайтом, сообщает Downdetector.

Ранее жители из разных стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Большинство жалоб поступило из Соединенных Штатов и Великобритании, а также из Германии, Польши, России и Франции.

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