Украинцы предрекли большое переселение в Крым

Симферополь, 12 ноября. В Сети отреагировали на попытку украинца незаконно попасть в Крым ради лучшей жизни.
В Крыму задержали украинца, который незаконно пытался перебраться на полуостров в надежде обрести лучшую жизнь. Пользователи Сети эмоционально отреагировали на данную новость.
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, 33-летний житель Украины рассчитывал попасть в РК, не имея для этого необходимых документов и каких-либо оснований.
Более того, выяснилось, что въезд на территорию России украинцу в принципе был запрещен до 2029 года. Оказалось, что еще в 2019 году он совершил в Крыму кражу, за что был привлечен к уголовной ответственности на два года. В 2021 мужчина вышел на свободу, но был депортирован на Украину.
Однако ситуация на родине украинца явно не устроила, и он вновь решился на нарушение закона — на этот раз ради того, чтобы жить нормальной жизнью в Крыму. Впрочем, реализовать план ему удалось лишь отчасти. Украинец действительно останется на какое-то время на полуострове, но проведет он этот период за решеткой, так как за незаконное пересечение границы ему грозит до двух лет лишения свободы.
Пользователи Сети бурно отреагировали на случившийся инцидент. Многие отметили, что Крым — действительно прекрасное место, так что стремление украинца жить на полуострове вполне можно понять.
«Крым прекрасное место для того, чтоб спокойно жить со своей семьей у моря, забыв все тяготы и невзгоды жизни на Украине»;
«Крым прекрасен, в данный момент он полностью под защитой России. Никто туда не сунется. Люди бегут от войны, от бездарной власти в Киеве, они привели страну к нищете, а теперь удивляются, почему люди уезжают в РФ безвозвратно»;
«Лучше в Крыму, чем у Киева в плену. Сам 3 года назад перебрался в Крым — очень крутое место. Всем здравомыслящим советую уезжать на полуостров», — пишут пользователи.
В то же время многие комментаторы уверены, что нарушитель пытался бежать в Крым в первую очередь из-за того, что ситуация на Украине стала просто катастрофической. По мнению пользователей, если дела в соседней стране не пойдут на лад, то все больше украинцев будут любыми путями стараться переехать в Россию, в том числе и в Крым.
«Украина сейчас в историческом провале, и провал этот не с приходом Порошенко образовался, его начало было положено с первыми шагами независимости. Страна не смогла себя идентифицировать с западным обществом, но и от советского она бежала. Все, что делает нынешняя власть — это усугубление ситуации. Скоро Украины не будет, если Зеленский будет давить на русский язык и продолжать вести боевые действия с Донбассом»;
«Бегут люди от усталости, безнадеги и нищеты, которая царит на просторах разваленной Украины»;
«Еще 1-2 года такой жизни, и вся Украина сбежит в Крым»;
«Киев не может остановить массовый поток людей в РФ, ну никак не может. Люди прекрасно понимают, что с Зеленским и Порошенко жизни не будет!», — уверены комментаторы в Сети.
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