Украинцы предрекли большое переселение в Крым

Симферополь, 12 ноября. В Сети отреагировали на попытку украинца незаконно попасть в Крым ради лучшей жизни.

В Крыму задержали украинца, который незаконно пытался перебраться на полуостров в надежде обрести лучшую жизнь. Пользователи Сети эмоционально отреагировали на данную новость.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, 33-летний житель Украины рассчитывал попасть в РК, не имея для этого необходимых документов и каких-либо оснований.

Более того, выяснилось, что въезд на территорию России украинцу в принципе был запрещен до 2029 года. Оказалось, что еще в 2019 году он совершил в Крыму кражу, за что был привлечен к уголовной ответственности на два года. В 2021 мужчина вышел на свободу, но был депортирован на Украину.

Однако ситуация на родине украинца явно не устроила, и он вновь решился на нарушение закона — на этот раз ради того, чтобы жить нормальной жизнью в Крыму. Впрочем, реализовать план ему удалось лишь отчасти. Украинец действительно останется на какое-то время на полуострове, но проведет он этот период за решеткой, так как за незаконное пересечение границы ему грозит до двух лет лишения свободы.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Пользователи Сети бурно отреагировали на случившийся инцидент. Многие отметили, что Крым — действительно прекрасное место, так что стремление украинца жить на полуострове вполне можно понять.

«Крым прекрасное место для того, чтоб спокойно жить со своей семьей у моря, забыв все тяготы и невзгоды жизни на Украине»; «Крым прекрасен, в данный момент он полностью под защитой России. Никто туда не сунется. Люди бегут от войны, от бездарной власти в Киеве, они привели страну к нищете, а теперь удивляются, почему люди уезжают в РФ безвозвратно»; «Лучше в Крыму, чем у Киева в плену. Сам 3 года назад перебрался в Крым — очень крутое место. Всем здравомыслящим советую уезжать на полуостров», — пишут пользователи.

В то же время многие комментаторы уверены, что нарушитель пытался бежать в Крым в первую очередь из-за того, что ситуация на Украине стала просто катастрофической. По мнению пользователей, если дела в соседней стране не пойдут на лад, то все больше украинцев будут любыми путями стараться переехать в Россию, в том числе и в Крым.

Федеральное агентство новостей /

«Украина сейчас в историческом провале, и провал этот не с приходом Порошенко образовался, его начало было положено с первыми шагами независимости. Страна не смогла себя идентифицировать с западным обществом, но и от советского она бежала. Все, что делает нынешняя власть — это усугубление ситуации. Скоро Украины не будет, если Зеленский будет давить на русский язык и продолжать вести боевые действия с Донбассом»; «Бегут люди от усталости, безнадеги и нищеты, которая царит на просторах разваленной Украины»; «Еще 1-2 года такой жизни, и вся Украина сбежит в Крым»; «Киев не может остановить массовый поток людей в РФ, ну никак не может. Люди прекрасно понимают, что с Зеленским и Порошенко жизни не будет!», — уверены комментаторы в Сети.

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