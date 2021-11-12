Геологи подняли с глубины 660 километров алмаз с редчайшим минералом внутри

Москва, 12 ноября. Обычно дейвмаоит распадается при поднятии на поверхность из-за резкой смены давления. Сохраниться ему помогло то, что он был заключен внутри алмаза.

Существование этой формирующейся при повышенном давлении формы силиката кальция было предсказано более полувека назад. С тех пор ученым пока не удавалось его зафиксировать, так как дейвмаоит чрезвычайно чувствителен к изменению давления. Однако на этот раз геологи все-таки смогли обнаружить редчайший минерал, наблюдая за рассеиванием рентгеновского излучения с поверхности алмаза.

Открытие ученых поможет пролить свет на функционирование ядра земли. Ведь именно дейвмаоит, как предполагается, как раз и нагревает его за счет своих радиоактивных элементов.

Геохимия развивается крайне быстрыми темпами. Китайские специалисты работают над созданием материалов, которые прочнее алмаза. В частности, недавно ими создан стеклообразный AM-III. Изобретение ученых, как предполагается, может найти применение в создании солнечных панелей.