Менеджер Ткаченко назвал Федуна лучшим футбольным президентом России

Москва, 12 ноября. Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко назвал владельца «Спартака» Леонида Федуна лучшим футбольным президентом России.

Спортивный менеджер следит за некоторыми процессами в «Спартаке». То, как функционирует клуб позволяет ему сделать вывод о качестве работы руководства красно-белых. Как указал Ткаченко, «Федун, возможно лучший футбольный президент в России».

«Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», — пояснил Ткаченко в интервью РБК-Спорт.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице. У команды Руя Витории 19 очков. В конце октября «Спартак» встречался с петербургским «Зенитом», которому проиграл с крупным счетом — 1:7. Это стало крупнейшим поражением москвичей за всю историю клуба.