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Премьер-министр Пакистана пообещал оказать Афганистану гуманитарную поддержку

Весь мир
Премьер-министр Пакистана пообещал оказать Афганистану гуманитарную поддержку
flickr.com  /  World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Исламабад, 12 ноября. Исламабад намерен оказать всестороннюю гуманитарную помощь Афганистану. С таким заявлением выступил пакистанский премьер-министр Имран Хан в ходе встречи с временным главой афганского МИД Амиром Ханом Муттаки.

Диалог был конструктивным. Хан не только пообещал поддержку соседнему государству, но и призвал международное сообщество выполнить коллективные обязательства по предотвращению серьезного гуманитарного кризиса в раздираемой глубокими противоречиями стране.

«Пакистан всегда поддерживал афганцев в трудные часы. Мы заверили Амира Хана Муттаки и его делегацию в том, что предоставим Афганистану всю возможную гуманитарную помощь», — заявил премьер-министр.

Имран Хан пообещал Кабулу предметы первой необходимости и бесплатные вакцины против COVID-19 всем афганцам, которые пересекают границу с Пакистаном.

Большая тройка

Делегация из Афганистана прибыла в Исламабад с трехдневным визитом. Там проходила расширенная встреча «Тройки плюс», в рамках которой прошли переговоры посланников из Кабула со спецпредставителями Китая, России, Пакистана и США.

От афганской стороны, помимо главного дипломата государства, выступали заместитель министра авиации, а также главы минфина и минпрома.

«Все хотят, чтобы действующие внутри Афганистана террористические элементы были покорены, и мы хотим предотвратить новый кризис беженцев», — заявил министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши в ходе обсуждений.

Он подчеркнул необходимость взаимодействия с новым афганским правительством, пообещав, что это укрепит мир и стабильность, а также будет способствовать устойчивому экономическому развитию. Куреши отметил, что международное сообщество должно взаимодействовать с «Талибаном»1 (запрещен в РФ), чтобы избежать повторения ошибок прошлого.

Международные контакты

В конце минувшего лета талибы пришли к власти в Афганистане после объявленного Вашингтоном решения о завершении военной миссии в республике. За короткое время боевики установили контроль над большей частью регионов страны, а потом захватили столицу.

Уже в начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мухаммад Хасан Ахунд, который занимал пост министра иностранных дел государства в период с 1996 по 2001 год, при первом правлении «Талибана».

Правительство Афганистана
Федеральное агентство новостей /

Несмотря на все заверения в том, что радикальное движение изменило свою политику, оно регулярно попадает в скандалы из-за актов насилия со стороны боевиков.

Однако талибы все равно обещают не злоупотреблять властью. В настоящее время на зарубежных площадках наметился курс на установление отношений с движением. В стране начали действовать международные и региональные игроки, появились новые форматы для диалога.

«К ним можно отнести итальянскую инициативу по созыву чрезвычайного саммита «Большой двадцатки», региональный механизм России, Китая, Пакистана и Ирана, встречу стран — соседей Афганистана, а также заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств», — напомнил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Это заявление прозвучало накануне, во время совещания в Нью-Дели, на котором обсуждались вопросы безопасности в проблемной южноазиатской стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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