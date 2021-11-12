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Геннадий Онищенко предложил проверить «Коммерсант» после статьи о фальшивых ковидных справках
Общество
Геннадий Онищенко предложил проверить «Коммерсант» после статьи о фальшивых ковидных справках
Федеральное агентство новостей  / 

Известный российский политик и врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает «фальшивкой» и «вбросом» информацию о слитых базах поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. Ранее «Коммерсант» сообщил, что в даркнете предлагают приобрести данные более 500 тысяч жителей Москвы и Московской области, купивших справки о вакцинации. Как утверждает издание, в слитой базе содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса, а также информация о датах получения сертификатов. Данные на тысячу человек, по версии издания, можно приобрести примерно за 8,5 тыс. рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН Геннадий Онищенко отметил, что достоверность приведенных в статье сведений вызывает у него серьезные сомнения.

«Сразу хочу спросить у авторов статьи: а откуда вы вообще взяли эти данные? И вообще считаю, что, если бы издание действительно было заинтересовано в решении этого вопроса, оно бы не публиковало подобные материалы, возбуждая людей, а передало бы полученные сведения следственным органам, чтобы эту информацию можно было использовать по назначению, — отметил Онищенко. — А «назначение» в данном случае — это привлечение виновных к ответственности. А так это больше похоже на вброс с достаточно сомнительными целями».

Геннадий Онищенко предложил проверить «Коммерсант» после статьи о фальшивых ковидных справках
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Онищенко подчеркнул, что такие публикации могут не только сбить людей с толку, но и вызвать вопросы у тех, от кого зависит решение вопроса о взаимном признании разными странами сертификатов о прививках от COVID-19 и QR-кодов.

«Так что и по этому вопросу у меня есть претензии. Но главное даже не это — я просто не доверяю этим данным. Такие публикации я рассматриваю как средство отвлечения внимания от главной проблемы — организации вакцинации населения. Также я считаю, что для правоохранительных органов данная публикация — основание для открытия дела. И для начала, повторю, следует спросить у издания: почему приведенную в статье информацию сразу опубликовали, вместо того чтобы передать правоохранительным органам. Но, если говорить честно, я просто в это не верю. На самом деле в лечебном учреждении невозможно проверить, сделал или не сделал кто-то прививку, разве что схватить медика за руку, когда он выбрасывает невскрытую ампулу», — говорит Онищенко.

По мнению собеседника ФАН, такие масштабы производства фальшивых сертификатов о вакцинации просто невозможны.

«Я не верю, что в сфере выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19 существует преступность в таких масштабах. Я не верю в такую безответственность наших граждан по отношению к своему здоровью. Не могу поверить, что люди не хотят делать бесплатную прививку, но при этом платят немалые деньги, чтобы получить фиктивный QR-код, который позволит им беспрепятственно посещать места, где вероятность заражения очень высока. То есть фактически покупать себе легкую дорогу к тяжелому заболеванию или к смерти. Думаю, охотники до такого если и есть, то их крайне немного. Что касается «Коммерсанта», думаю, правоохранителям стоит тщательно проверить опубликованную этим изданием информацию. И, если информация ложная, полагаю, в этом случае есть все основания привлечь издание к ответственности», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко предложил проверить «Коммерсант» после статьи о фальшивых ковидных справках
ФБА «Экономика сегодня» /

Отметим, журналист Александр Плющев, который много пишет о проблемах вакцинации, считает, что слитая в даркнет база не отражает возможное количество фальшивых сертификатов, которых на самом деле может быть гораздо больше.

«Очевидно, [в статье «Коммерсанта»] речь идет только об откровенных фальшивках и [там] не учитывают главную технологию: когда все делается по-настоящему, кроме, собственно, укола. Ампула ломается, вакцина выливается, данные вносятся. Отследить все это и собрать в какую-то базу — весьма затруднительно», — пишет журналист в своем Telegram-канале.

Даже если недобросовестный медик будет пойман за руку, доказать, что выданный им сертификат, который вполне «официально» попал в базу, является фальшивкой, будет невозможно, пишет журналист.

Ранее стало известно, что в России могут быть приняты законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте.

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онищенко фальшивки вакцинация от covid-19
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