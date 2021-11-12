Компания Visa сократила комиссии за оплату картой на крупных маркетплейсах

Москва, 12 ноября. Международная платежная система Visa приняла решение снизить тарифы за безналичный оборот для крупных маркетплейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень компании.

Visa пошла на такой шаг после спора с Wildberries из-за скидок при оплате через различные платежные системы. Под критерии участников новой программы попадают Ozon, Wildberries и другие торговые площадки.

Речь идет о межбанковской комиссии, или интерчейндже. Это часть эквайринговой комиссии — общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. С этого момента его размер составит 1,2-1,5% от цены товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Отмечается, что изменения вступят в силу 1 февраля 2022 года.

В октябре Visa отказалась от претензий к онлайн-ретейлеру Wildberries. Представителей платежной системы не устраивало, что для ее карт комиссия составляет выше, чем для российских.