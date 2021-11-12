Эксперты: «Власти Петербурга довели ресторанный бизнес до критического состояния»

После недельного локдауна ресторанный бизнес Петербурга заработал в обычном режиме, пока еще без проверки QR-кодов, но с запретом на ночную работу. Предприниматели отмечают, что, работая только до 23:00, бары и рестораны несут большие потери, поскольку основной поток гостей — с 22:00 до 2:00.

Введение QR-кодов с 1 декабря может привести к тому, что многие предприятия общественного питания и вовсе будут вынуждены закрыться, поскольку помощь, которая выделяется со стороны властей города, недостаточная, считают опрошенные ФАН экономисты и политологи.

Сопоставимая помощь местных властей

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский отметил, что не только у ресторанного бизнеса есть проблемы, но и в сфере услуг ситуация критическая. Ограничения на работу предприятий общественного питания уже больше года лишают бизнесменов стабильного заработка, поэтому в данном случае рестораторов можно только пожалеть, подчеркнул эксперт.

«Та помощь, которая выделяется со стороны государства и властей регионов, мягко говоря, недостаточная. Позавчера ЗакС [Петербурга] принял ряд законов, связанных с льготным налогообложением в отношении пансионатов и так далее. Я не очень понимаю, почему в это налогообложение не попали те же рестораны. На мой взгляд, они нуждаются не меньше в финансовой поддержке, чем те же предприятия, которые оказывают медицинские услуги», — заметил Черниговский.

пресс-служба ККИ /

По его мнению, российскому ресторанному бизнесу необходимо помогать так же, как это делают во многих странах. Если вводятся ограничения, то должна быть и финансовая поддержка со стороны властей города.

«Рестораторы должны заплатить всему персоналу за работу, не важно то, что они не работают. Почему они должны это делать из своего кармана? А налоги, которые они выплачивают, как это вообще [можно сделать], если они по распоряжению губернатора не могли осуществлять коммерческую деятельность. Весь общепит в очень тяжелой ситуации оказался. В этом году точки общепита сократились на 15%», — объяснил экономист.

Скоро Новый год, заказы на корпоративы начинаются с ноября, а с внедрением QR-кодов с 1 декабря страшно подумать, что будет с бизнесом, заметил собеседник ФАН.

«Все это сильно сокращает выручки компаний. Местная власть должна оказать сопоставимую помощь и сократить налоги на имущество, на прибыль и так далее», — подчеркнул экономист.

Нужны понятные решения

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков рассказал, что само использование QR-кодов в российском законодательстве никак не было регламентировано. Это уже пытаются исправить на законодательном уровне, можно надеяться на решение этого вопроса в ближайшем будущем.

Невские Новости / Сергей Борода

Как оказалось, не только ограничения в ночное время лишают ресторанный бизнес стабильного заработка. По словам предпринимателей, жители Петербурга подумали, что QR-коды начали действовать после локдауна, из-за большого количества информации потребители запутались, где нужны QR-коды, а где еще нет.

«Сами региональные власти, в том числе и Санкт-Петербурга, вносят некий элемент хаоса своими действиями. И бизнес, и потребители должны иметь представление о своих правах, об ограничениях, связанных с необходимостью соблюдения различных санитарных требований, системе контроля за ними и наказаниях», — уверен политолог.

Сергей Простаков отметил, что ресторанный бизнес понес немалые потери и в прошлом, и в этом году.

«Когда из-за неосведомленности клиентов о действующих правилах их теряют — это вопрос, скорее, к информационной и правовой политике власти. Нужны понятные решения, которые доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. В Санкт-Петербурге этого не видно», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее эксперты заявили, что у жителей Петербурга больше нет стимула вакцинироваться. Власти города, вводя локдаун и фактически отбирая у обладателей QR-кода преимущества, обесценили прививочную кампанию.