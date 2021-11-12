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Хореограф Усачевой рассказал о травме снявшейся с Гран-при Японии фигуристки

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 12:30
Спорт
Хореограф Усачевой рассказал о травме снявшейся с Гран-при Японии фигуристки
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Токио, 12 ноября. Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о травме российской фигуристки Дарьи Усачевой, досрочно завершившей выступление на Гран-при Японии.

Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе, пожелал здоровья серебряному призеру ЧМ-2020 среди юниоров Дарье Усачевой, получившей повреждение во время разминки перед короткой программой на этапе серии Гран-при в Токио. О травме фигуристки он рассказал в эфире Первого канала.

«Видно, что она шла на тройной флип, сделала «бабочку», видно, что во время отрыва, в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть», — констатировал хореограф.

Из-за травмы ноги Дарья Усачева была вынуждена сняться с четвертого этапа серии Гран-при. Она оставалась единственной представительницей России на турнире одиночниц в Японии.

Ранее российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда снялись с турнира «Челленджер» в Граце. Соревнования в Австрии проходят с 12 по 14 ноября.

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спорт травма фигурное катание Гран-при Японии усачева
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