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Генетик Глотов объяснил, почему ЭКО безопаснее естественного зачатия при позднем материнстве
Общество
Генетик Глотов объяснил, почему ЭКО безопаснее естественного зачатия при позднем материнстве
pixabay.com  /  Philip Walker

Позднее материнство накладывает свой отпечаток на планирование беременности. Чем старше возраст матери — тем выше вероятность возникновения различных патологий у ребенка. Отчасти эту проблему решает грамотное планирование беременности и генетическая диагностика родителей. Но при зачатии естественным путем и их сложно назвать панацеей. В беседе с ФАН руководитель отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, доктор биологических наук Андрей Глотов объяснил, почему для пар старше 35 лет зачатие с помощью ЭКО более предпочтительно.

«Преконцепционный скрининг показывает — попали вы в группу риска или нет. В случае если мы говорим о последующей процедуре ЭКО, то в процессе с помощью дополнительного преимплантационного генетического тестирования отбирается еще и самый здоровый эмбрион, поэтому женщина вынашивает и рожает здорового ребенка», — рассказал генетик.

Однако в случае естественного зачатия ситуация иная. Если при преконцепционном скрининге родители узнают, что попали в группу риска, но зачать ребенка все же решают естественным путем, то стоит быть готовым к нежелательным последствиям. Например — к тому, что беременность придется прервать.

Генетик Глотов объяснил, почему ЭКО безопаснее естественного зачатия при позднем материнстве
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«После беременности обычно делают пренатальную диагностику. Если мы говорим о позднем материнстве и естественном процессе зачатия, здесь два варианта развития событий: удачный — при котором рождается здоровый ребенок, не очень — если плод болен, то рекомендуется прерывание беременности. Поэтому, с точки зрения этических норм, первый вариант с ЭКО предпочтительнее. Поскольку подсаживается заведомо хороший эмбрион. С точки зрения сложностей и та и другая процедура имеют свои особенности», — подчеркнул генетик.

При пренатальной диагностике особенность заключается в правильном взятии материала плода. Как объяснил Глотов, далеко не все специалисты в нашей стране профессионально делают эту процедуру. Хотя это один из ключевых моментов, от которого зависит качество диагностики.

С другой стороны, ЭКО — процедура, доступная по карману не каждому. И это несмотря на то, что при определенных условиях ее можно сделать в рамках полиса ОМС. Дело в том, что преимплантационное генетическое тестирование — анализ, который позволяет выявить генетические нарушения у эмбрионов, полученных в цикле ЭКО, стоит около 120-160 тысяч рублей.

Как объяснил генетик, по данным НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, старородящими считаются пациентки 33-35 лет. У женщин в возрасте 35-39 лет и выше риск рождения ребенка с синдромом Дауна возрастает в десять раз.

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беременность демография глотов поздняя беременность
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